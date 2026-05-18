Yahyalı'da Bir Mesire Alanı Daha Hizmete Açıldı

Açılış programına, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, parti yöneticileri ve belediye personeli katıldı. Doğayla iç içe yapısıyla dikkat çeken mesire alanının, özellikle yaz aylarında vatandaşların dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermesi hedefleniyor. İlçeye kazandırılan yatırımın, ailelerin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacağı belirtildi.

Törende yapılan konuşmalarda, Yahyalı’nın doğal güzelliklerinin turizm ve sosyal yaşam açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, ilçeye değer katan projelerin artarak devam edeceği ifade edildi. Duaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Büyük Pınar Mesire Alanı resmen hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri alanı gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.