Yahyalı'da ÇEDES Projesi Yılsonu Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Yahyalı İlçe Müftülüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe; Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftü Vekili Yasin Ekim, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Tarlacı, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Duygu Dolu Anlar

Program, cami içerisinde öğrencilerin hazırladığı şiirler, sunumlar ve gösterilerle başladı. Bu anlamlı buluşma, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gençlerin milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrenmelerine olanak tanıyan etkinlik, cami atmosferine ayrı bir güzellik kattı.

Başkan Öztürk’ün Mesajı

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk, projenin önemine vurgu yaptı. Öztürk, "Bugün burada evlatlarımızın milli ve manevi değerlerle kuşanmasına şahitlik ediyoruz. ÇEDES projesi, çocuklarımızın hem çevresine duyarlı hem de değerlerine sadık bireyler olarak yetişmesi noktasında hayati bir köprüdür. Hacı Niyaz Ağa Camii’ndeki bu tablo, gençlerimizin cami ile olan bağını güçlendiriyor. Kardeşlik ve paylaşma ruhunu yansıtan bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Eğlenceli Aktiviteler

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde, cami bahçesinde düzenlenen sosyal ve kültürel aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Oyunlar ve çeşitli etkinliklerle kaynaşan öğrenciler, günün coşkusunu zirveye taşıdı.

Bu yılsonu şenliği, Yahyalı'daki gençlerin milli ve manevi değerlerle dolu bir geleceğe adım atmalarına katkı sağladı.