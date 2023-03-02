Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okundu.

Yahyalı Ulu Cami’de öğle namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerife depremzede vatandaşlar ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Mevlid ’in ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede bulunan depremzedeler ile yemek programında bir araya geldi. Depremzedeler ile tek tek ilgilenen Başkan Esat Öztürk, depremzedelere her türlü konuda destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Yemek programında konuşan Başkan Öztürk; “ Rabbim bu türlü acıları bize bir daha göstermesin. Biz 85 milyon olarak gönülden depremzedeyiz. Depremin olduğu günden bugüne kadar hep sizlerin yanında olduk. İş makinalarımızla, gıda, odun ve kömür yardımlarımızla bölgede bulunduk. Bu ilçe iyiliksever bir ilçedir. İyi ki buraya geldiniz. Biz misafirlerimizi severiz. İlçemizde 41 mahallemiz bulunuyoruz. Gece-gündüz demeden mahallelerimiz muhtarlar öncülüğünde yardımda yarıştılar. Millet olarak yardımda yarıştık. İnşallah en kısa zamanda da bölgeyi ayağa kaldıracağız. Ben milletimiz ile gurur duyuyorum. Rabbim milletimize başka milletlerde olmayan 3 özellik vermiş. Teşkilatlanma, fedakârlık ve kahramanlık. Belediyeler olarak bu afetten çok dersler aldık. Bizlere çok iş düşüyor. Depremde hayatını kaybedenlere şehit gözüyle bakıyoruz. Rabbim hepsine rahmet etsin. Depremzede olan kardeşlerimizin yürekli çok naif. Hepsinden dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.