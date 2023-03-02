Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okundu.

PAYLAŞ
  • 02.03.2023 16:07
  • Güncelleme: 02.03.2023 16:53
  • 63
Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okundu.

Yahyalı Ulu Cami’de öğle namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerife depremzede vatandaşlar ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Mevlid ’in ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede bulunan depremzedeler ile yemek programında bir araya geldi. Depremzedeler ile tek tek ilgilenen Başkan Esat Öztürk, depremzedelere her türlü konuda destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Yemek programında konuşan Başkan Öztürk; “ Rabbim bu türlü acıları bize bir daha göstermesin. Biz 85 milyon olarak gönülden depremzedeyiz. Depremin olduğu günden bugüne kadar hep sizlerin yanında olduk. İş makinalarımızla, gıda, odun ve kömür yardımlarımızla bölgede bulunduk. Bu ilçe iyiliksever bir ilçedir. İyi ki buraya geldiniz. Biz misafirlerimizi severiz. İlçemizde 41 mahallemiz bulunuyoruz. Gece-gündüz demeden mahallelerimiz muhtarlar öncülüğünde yardımda yarıştılar. Millet olarak yardımda yarıştık. İnşallah en kısa zamanda da bölgeyi ayağa kaldıracağız. Ben milletimiz ile gurur duyuyorum. Rabbim milletimize başka milletlerde olmayan 3 özellik vermiş. Teşkilatlanma, fedakârlık ve kahramanlık. Belediyeler olarak bu afetten çok dersler aldık. Bizlere çok iş düşüyor. Depremde hayatını kaybedenlere şehit gözüyle bakıyoruz. Rabbim hepsine rahmet etsin. Depremzede olan kardeşlerimizin yürekli çok naif. Hepsinden dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri’ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme 'dur' dedi

SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme ‘dur’ dedi

Maraş'taki Kayseri Mahallesi Etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Maraş'taki Kayseri Mahallesi Etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

Kayseri’de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

Meyve-sebze fiyatları dalgalı

Meyve-sebze fiyatları dalgalı

DAHA FAZLA
Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

'Dolandırıcıların yeni yöntemi, depremzede olduklarını iddia ederek eczaneden ilaç almak'

“Dolandırıcıların yeni yöntemi, depremzede olduklarını iddia ederek eczaneden ilaç almak"

Bünyan'da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret

Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret