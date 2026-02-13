Yahyalı'da Dere Taştı, Evler Suya Gömüldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ulupınar Mahallesi Kapuzbaşı Büyükçakır Güney Şelale Yolu mevkiinde dere yatağında taşkınlar meydana geldi, bazı ev ve işletmeler su altında kaldı.

Vatandaşlar, ani bastıran yağışla birlikte yükselen su seviyesine karşı çaresiz kaldı. Dere kenarındaki yapılar, selin etkisiyle zarar görürken, bölge halkı kendi imkânlarıyla tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Uyardı: Yağışlar Devam Edebilir

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri ve çevresinde rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Dere Yatağına Yapılaşma Tehlikeli

Yaşanan taşkın, dere yataklarına yapılan yerleşimlerin ne denli riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için doğal su yollarının korunması gerektiğini vurguluyor.

 

 

Haber Merkezi

