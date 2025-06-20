Yahyalı'da Eğitimde Yeni Bir Dönem: NEETPRO Projesi ile Desteklenen Mesleki Eğitim

Bu anlamlı devir teslim töreninde, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Sandık, Okul Müdürü Ali Ünal ve öğretmenler, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, “2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz, yarın çocuklarımız karnelerini alacak. Geleceğimiz olan evlatlarımız için gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. NEETPRO projemizin sözleşmesi gereği, proje sonunda tüm malzemelerin okullarımıza devri öngörülüyordu. Yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki mutfak ekipmanlarını okulumuzun hizmetine sunduk. Güle güle kullansınlar. Eğitim kurumlarımızla iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı ise, Cumhurbaşkanının 2024 yılını Mesleki Eğitim Yılı olarak ilan ettiği bu dönemde mesleki eğitimin gelişimine katkı sunmanın önemine vurgu yaparak, “Bu değerli malzemelerin ilçemize ve öğrencilerimize kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Belediye Başkanımızın vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyor, hep birlikte Yahyalı’mızın geleceği için güzel işlere imza atmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Bu proje ile Yahyalı'da eğitim alanında önemli bir gelişme yaşanırken, gençlerin mesleki eğitimle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri hedefleniyor.