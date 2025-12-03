Yahyalı'da Eski Hastane Binası Tartışmasına Belediye'den Yanıt: 'Gerçek dışı''

Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında Eski Devlet Hastanesi binası belediyemize tahsis edilmiştir. Daha sonra Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu binayı Mesleki Eğitim Merkezi olarak kullanma talebi üzerine süreç yeniden değerlendirilmiş; bu kapsamda 2024 yılında protokol belediyemiz tarafından feshedilerek bina yeniden Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne tekrar devredilmiştir. Binanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tesliminin ardından, kimliği belirsiz şahıslar tarafından hastane içerisinde ciddi tahribat yapıldığı tespit edilmiştir. Her ne kadar bina belediyemizin sorumluluğunda olmasa da kamu malının korunması hususundaki hassasiyetimiz gereği ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri hızla alınmış; giriş noktaları demir parmaklıklarla kaynatılmış, alt kattaki kapı ve pencereler duvar örülerek kapatılmıştır. Tahribatı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve sorumluların adli makamlara teslim edilmesi amacıyla Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Belediye olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Sosyal medyada yer alan videoda gündeme getirilen ‘tekstil atölyesi görüşmesi’ iddiasına da açıklık getirmek gereği duyulmuştur. Videoda adı geçen girişimci ile belediyemiz aracılığıyla görüşme gerçekleştirilmiş, kendisine Eski Devlet Hastanesi binası da dahil olmak üzere 4 farklı taşınmaz gösterilmiştir. Ancak ilgili girişimci mevcut taşınmazları uygun bulmamış; Eski Devlet Hastanesi’nin yıkılarak yerine yeni bir tekstil atölyesi yapılmasını talep etmiştir. O dönemki şartlar çerçevesinde belediyemizin bu talebi karşılaması mümkün olmamıştır. Buna rağmen belediyemiz, istihdam oluşturma konusundaki kararlılığını sürdürmüş ve başka bir yatırımcıyla anlaşarak bugün ilçemizde aktif olarak 100 kişinin istihdam edildiği bir tekstil fabrikasının kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca devam eden eğitim ve kurs süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte 100 kişinin daha istihdam edilmesi planlanmakta; toplam istihdamın 200 kişiye ulaşması hedeflenmektedir. Sosyal medyada video çeken şahısların, kaynakla kapatılarak muhafaza altına alınmış bir kamu binasına hangi yollarla girdikleri bilinmemekte olup, konu ayrıntılarıyla birlikte Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılmış ve geniş kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamu malına izinsiz girmek, mühür fekki niteliğinde kapalı alanları zorla açmak, tahribata sebep olmak ve bu eylemleri sosyal medyada paylaşmak; Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi yaptırımları bulunan suçlardır. Bahsi geçen şahısların kimlik tespiti ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, konu adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden bu tür fiillerin ciddi hukuki sonuçlar doğuracağı hususu özellikle kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Tüm Yahyalı halkının ve kamuoyunun bildiği üzere, Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk göreve geldiği günden bu yana atıl durumdaki kamu kaynaklarını ilçemizin ekonomisine kazandırmak için yoğun çaba göstermektedir. Buna rağmen bazı çevrelerce gerçek dışı söylemlerle sosyal medya. üzerinden kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır. İstihdam konusunda Başkanımızın ortaya koyduğu gayret ve sağlanan başarılar ortadadır; güneş balçıkla sıvanmaz."