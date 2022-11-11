Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

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  • 11.11.2022 16:53
  • Güncelleme: 11.11.2022 17:30
Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bu yıl, ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla yapılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği çerçevesinde Ağcaşar Baraj gölü kırsalına 3 bin fidan dikildi. Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Musa Yılmaz, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Zeynel Kubat, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşma yaptı.

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İHA

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