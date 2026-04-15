Yahyalı’da Filistin’e destek kermesi

Filistin’e destek olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Yahyalı İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi öncülüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Kadın Kolları tarafından kermes düzenlendi. Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese; Yahyalı İlçe Müftüsü Çelebi Gün, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Salep, belediye başkanı ve meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş, öğrenci ve öğretmen katıldı. Kermeste kurulan stantlarda çeşitli ürünler satışa sunulurken, katılımcılar hem alışveriş yaparak destek verdi hem de Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Yetkililer, kermesten elde edilecek gelirlerin Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.