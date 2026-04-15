Yahyalı'da Filistin'e destek kermesi

Yahyalı İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermes vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Elde edilecek gelirlerin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Filistin’e destek olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Yahyalı İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi öncülüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Kadın Kolları tarafından kermes düzenlendi. Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese; Yahyalı İlçe Müftüsü Çelebi Gün, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Salep, belediye başkanı ve meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş, öğrenci ve öğretmen katıldı. Kermeste kurulan stantlarda çeşitli ürünler satışa sunulurken, katılımcılar hem alışveriş yaparak destek verdi hem de Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Yetkililer, kermesten elde edilecek gelirlerin Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!