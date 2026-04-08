Yahyalı'da 'Filistin'i Unutma' etkinliği
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 'Filistin'i Unutma' etkinliği düzenlendi.
Yahyalı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda İHH Derneği öncülüğünde, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen ‘Filistin’i Unutma’ etkinliği Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Yahyalı İHH Dernek Başkanı Ümit Uzun, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Programda, Filistin’de hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa katılan Ecrin Güçlü isimli vatandaş, Filistin’e destek amacıyla yetiştirdiği koyununu bağışladı. Etkinlikte Filistin halkına destek mesajları verildi.
