Yahyalı'da 'Filistin'i Unutma' etkinliği

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 'Filistin'i Unutma' etkinliği düzenlendi.

Yahyalı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda İHH Derneği öncülüğünde, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen ‘Filistin’i Unutma’ etkinliği Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Yahyalı İHH Dernek Başkanı Ümit Uzun, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Programda, Filistin’de hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa katılan Ecrin Güçlü isimli vatandaş, Filistin’e destek amacıyla yetiştirdiği koyununu bağışladı. Etkinlikte Filistin halkına destek mesajları verildi. 
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası’ndan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Kayseri'de Mimar Sinan Haftası'na Özel Konferans: 'Bir Yönetim Modeli Olarak Mimar Sinan'
Kayseri’de Mimar Sinan Haftası’na Özel Konferans: “Bir Yönetim Modeli Olarak Mimar Sinan”
Amerikalı İki Seyyah'ın Kayseri Notları Şehir Kültür'de
Amerikalı İki Seyyah’ın Kayseri Notları Şehir Kültür'de
Başkan Gülsoy 'Kayseri zekasının yanına mutlaka dijital hızı eklemek zorundayız'
Başkan Gülsoy; “Kayseri zekasının yanına mutlaka dijital hızı eklemek zorundayız”
Kayseri Şehir Hastanesi'nin 2 sporcusundan atıcılıkta önemli başarı
Kayseri Şehir Hastanesi’nin 2 sporcusundan atıcılıkta önemli başarı
SP İl Başkanı Erdal Altun: Yanlış yönetilen ekonomi başta aileler olmak üzere toplumu derinden sarsmaktadır
SP İl Başkanı Erdal Altun: Yanlış yönetilen ekonomi başta aileler olmak üzere toplumu derinden sarsmaktadır
