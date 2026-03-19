Yahyalı’da geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.



(RHA)-Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.



Yahyalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda bulunan Yahyalı Otağı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine; Kaymakam İbrahim Gültekin’in yanı sıra Belediye Başkanı Esat Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Muhammet İmamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Merve İnce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Müsellim Kapu, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Kaymakam İbrahim Gültekin, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu ifade etti. Gültekin, “Bayramlar; bizleri bir araya getiren, dostlukları pekiştiren ve gönülleri birleştiren müstesna günlerdir. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu özel günlerde, milletimize, maneviyatımıza ve birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı daha da anlam kazanmaktadır. Bu vesileyle başta burada bulunan hazirun olmak üzere tüm ilçe halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.