Yahyalı’da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

(RHA)- Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana geldi. Ekrem Çağatay M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Hüseyin B. idaresindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

