  • Haberler
  • Asayiş
  • Yahyalı'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yahyalı'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yahyalı'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yahyalı’da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

(RHA)- Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana geldi. Ekrem Çağatay M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Hüseyin B. idaresindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Gençlerimizin hayallerine dokunmaya devam edeceğiz'
Başkan Palancıoğlu, ”Gençlerimizin hayallerine dokunmaya devam edeceğiz”
Vali Çiçek 'Gençlerimiz sürekli spor salonlarında olacak'
Vali Çiçek; “Gençlerimiz sürekli spor salonlarında olacak”
Kayserispor için 'yeni yol' arayışı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor için 'yeni yol' arayışı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışları gerçekleştirildi
Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışları gerçekleştirildi
'Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane' hizmete açıldı
“Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane” hizmete açıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!