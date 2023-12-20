Yahyalı'da halı saha yapımları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediye iş birliğiyle Kavacık Mahallesi’ne yaptırılan halı saha hizmete açıldı.

Halı sahada incemeler yapmak için Kavacık Mahallesi’ne giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Çok güzel bir halı sahayı ilçemize kazandırdık. Çok mutluyuz. Mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansınlar” dedi.

Başkan Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde çok güzel işlere imza atıyoruz. Hemşehrilerimizden dua bekliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a çok sevdiği Kavacık Mahallemizden selamlar yolluyorum. Burası yüksek irtifa kamp merkezi sahası gibi oldu. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzel işler yapıyoruz. Bu dayanışma ve birlikte hareket etmenin bereketi diye düşünüyorum. Burasını biraz daha rehabilite ederek Yahyalıspor’umuzun kulüp binasını buraya taşımak istiyoruz. İlçemizde halı saha en güzel buraya oldu. Eşsiz bir manzarası var. Gençlerimize hayırlı olsun. Gençler bizim için çok çok önemli. Kötü alışkanlıklardan uzak durup bol bol spor yaparlarsa sağlıklı bir nesil yetiştirmiş oluruz” İfadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Beytullah Göksun’da Kayseri Büyükşehir ve Yahyalı Belediyesi’ne saha yapımından dolayı teşekkür etti.