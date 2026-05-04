Yahyalı'da karla kapanan yayla yolları açılıyor

Yahyalı Belediyesi ekipleri, baharın gelmesi ve yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bölgede yol açma ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu alanlarda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde, uzun süredir kapalı olan yollar tek tek açılıyor. Ekiplerin Derebağ Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hem arazi yolları hem de yayla güzergahları ulaşıma uygun hale getirilirken, yol genişletme ve zemin düzenleme işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, yaylacılık faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

