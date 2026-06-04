Yahyalı’da Karla Kaplı Yayla Yollarını Açma Çalışmaları Sürüyor

Yahyalı Belediyesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile doğaseverlerin yoğun olarak tercih ettiği Aladağlar bölgesindeki yayla yollarında bahar dönemi yol açma ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Kış mevsiminden kalan kar birikintilerinin temizlenmesi ve ulaşımın güvenli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, iş makineleriyle yollar ulaşıma açılırken gerekli bakım ve düzenlemeler de yapılıyor. Belediye yetkilileri, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerin ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Özellikle Aladağlar Milli Parkı çevresindeki yayla yollarında yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.