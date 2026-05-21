Yahyalı'da Kazada Ölen Tıp Öğrencisi Yusuf, Sakarya'da Toprağa Verildi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana geldi. Ekrem Çağatay M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Hüseyin B. idaresindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Yusuf Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki Sapak Camine getirilen cenazeye, Kılıç’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

