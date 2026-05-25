Yahyalı'da mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, mantardan zehirlenen 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Yahyalı ilçesinde meydana geldi. Kadir G. ve Erol G., Kapuzbaşı bölgesinde mantar topladı. Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan Kadir G. ve Erol G. Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişi, doktorların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı