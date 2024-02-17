Yahyalı'da miting havasında seçim bürosu açıldı

Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkanı ve başkan adayı Esat Öztürk’ün seçim bürosu yüzlerce kişinin katılımıyla miting havasında açıldı.

Seçim bürosunun açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayer Özsoy, Yahyalı Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, AK Parti’ye Kayseri İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Yahyalı ilçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve vatandaşlar katıldı.

Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk açılışta yaptığı konuşma da, “Bazı adaylar bu kadar kalabalık miting bile yapamazken biz büyük bir coşkulu kalabalıkla biz seçim büromuzu açıyoruz. Allah’ım Yahyalı’nın bu güzel insanlarından razı olsun. Bu ilçe güzellerin, bu ilçe güzelliklerin ilçesi. Burada yaşamak, burada belediye başkanlığı yapmak her kula nasip olmaz. 1. Dönemimizde %58 oy oranı ile bana yetki verip belediye başkanı yaptınız. 2. Dönemimizde çalışmalarımızı beğenip %68 oy oranı ile tekrar belediye başkanı seçtiniz. Aday tanıtımında Vekilimiz Hulusi Akar Yahyalı’dan rekor beklediklerini söylediler. Görüyorum ki bu rekoru biz kıracağız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bizim 10 yılda yaptığımız birçok projeyi sizler yakından biliyorsunuz. Yahyalı’ya şehirleşme yolunda önemli kademeler atlattık. Şimdide Mimarlık dönemimizde sizler için 70 proje hazırladık. Bu projeler ile Yahyalı’yı şahlandıracağız” İfadelerini kullandı.