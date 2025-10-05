Yahyalı'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Osman Arslan (37) hayatını kaybetti.
Kaza, Kayseri’nin Yahyalı ilçesindende meydana geldi. Taşhan ile Sazak mahalleleri arasında hayvanlarını aramak için motosikletle yola çıkan Arslan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemeleri sonucu Osman Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.