Yahyalı'da Murat Düşünceli İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD, UMKE gibi bir çok arama kurtarma ekipleri, dağ ve taş demeden 37 yaşındaki Murat Düşünceli'yi bulmak için her türlü imkanı seferber ediyor. Ekipler, bölgenin zorlu doğasıyla mücadele ederken, hava koşullarının da arama çalışmalarını zorlaştırdığı bildiriliyor. Gönüllülerin yanı sıra, profesyonel arama kurtarma ekipleri, drone ve diğer teknolojik araçlar kullanarak geniş bir alanı tarıyor.

Murat Düşünceli'nin ailesi, kaybolduğundan beri büyük bir endişe içinde. Aile üyeleri, yetkililerden ve gönüllülerden gelen destek için minnettar olduklarını ifade ediyor. Aile, Murat'ın bir an önce bulunmasını umut ediyor ve herkesin dualarını bekliyor.

Yetkililer, bölgede yapılan arama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini ve her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olduklarını belirtiyor. Ayrıca, halkı dikkatli olmaya ve bölgedeki gelişmeleri takip etmeye çağırıyorlar.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekipler ve gönüllülere teşekkür eden yetkililer, Murat Düşünceli'nin bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyor.