Yahyalı'da Nevruz Coşkusu

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ilçe protokolü, Yahyalı Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına katılarak öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Geleneksel olarak her yıl baharın gelişini simgeleyen Nevruz, okul bahçesinde coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Yahyalı'da Nevruz Coşkusu

Kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, şiirler, kule gösterisi ve müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Başkan Öztürk ve Kaymakam Kaya, etkinlikte demir dövdü ve Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak öğrencilere eşlik etti.

Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada “Bahar müjdecisi birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramını coşkuyla kutluyoruz.Nevruz doğanın yeniden canlandığı, aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ve barışında yeşerdiği özel bir gündür. Tarihin derinliklerinden günümüze uzan Nevruz milletimizin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Orta Asya’dan, Anadolu, Balkanlar’dan, Kafkasya’ya kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu bayram farkı kültürleri ve halkların ortak bir sevgi, kardeşlik duygusunda buluşturur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte bu güzel günü kutlamaktan büyük mutluluk duydum,” ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Öztürk, okul yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber Merkezi

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