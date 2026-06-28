Yahyalı'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, otomobilin su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Yahyalı'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Kaza, Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi yolu Cingiş Köprü mevkiinde meydana geldi. Ali Rıza Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derebağı Şelalesi'nden gelen su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Merkezi

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