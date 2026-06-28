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  • Yahyalı'da Patlayan Su Şebekesi İstinat Duvarını Çökertti: Park Halindeki Otomobil Çukura Düştü

Yahyalı'da Patlayan Su Şebekesi İstinat Duvarını Çökertti: Park Halindeki Otomobil Çukura Düştü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde su şebekesi borusunun patlaması sonucu istinat duvarı çöktü. Çökmenin ardından oluşan çukura park halindeki bir otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken araç ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yahyalı'da Patlayan Su Şebekesi İstinat Duvarını Çökertti: Park Halindeki Otomobil Çukura Düştü

Olay, Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi 141. Caddede meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden geçen su şebekesi borusunun patlaması sonucu istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında Ahmet Ö.'ye ait evin önünde park halinde bulunan otomobil, oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu otomobil bulunduğu çukurdan güvenli şekilde çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, çökmenin meydana geldiği alanda inceleme başlatıldı.
 

Haber Merkezi

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