Yahyalı'da sağanak yağış Kapuzbaşı-Ulupınar yolunu ulaşıma kapadı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Kapuzbaşı-Ulupınar yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.
Yahyalı’da 2 gündür etkisini sürdüren yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kapuzbaşı Mahallesi ile Ulupınar Mahallesi arasında bulunan Topaktaş mevkiinde, dereden taşan sel suları yolu tamamen ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan Ulupınar Mahallesi sakinleri, yolun sel nedeniyle kapanmış olması sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, yaşanan durum karşısında büyük mağduriyet yaşarken, bölgede yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.