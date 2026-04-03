  • Haberler
  • Gündem
Yahyalı'da sağanak yağış Kapuzbaşı-Ulupınar yolunu ulaşıma kapadı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Kapuzbaşı-Ulupınar yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Mehmet AKCANYazı İşleri Müdürü

Yahyalı’da 2 gündür etkisini sürdüren yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kapuzbaşı Mahallesi ile Ulupınar Mahallesi arasında bulunan Topaktaş mevkiinde, dereden taşan sel suları yolu tamamen ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan Ulupınar Mahallesi sakinleri, yolun sel nedeniyle kapanmış olması sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, yaşanan durum karşısında büyük mağduriyet yaşarken, bölgede yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!