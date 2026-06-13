Yahyalı’da Sağanak Yağış Sele ve Hasara Neden Oldu

(RHA) - Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde sel, yıldırım düşmesi ve yol hasarına neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Büyükçakır ve Kapuzbaşı mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı bölgelerde maddi hasar oluştu.

Kirazlı Mahallesi’nde ise bir söğüt ağacına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaçta çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Öte yandan Çağlayan Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle Derabağı Çağlayan Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan yolda göçük meydana geldi. Yetkililer, yolun tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açık olduğunu bildirirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

