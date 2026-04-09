Yahyalı'da şehitler için anma programı

Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri, Yahyalı ilçesinde anlamlı programlarla başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Yahyalı’daki şehit emniyet mensuplarının kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Kabir ziyaretlerinin ardından şehit ve gazi aileleri de evlerinde ziyaret edildi. Polis Haftası dolayısıyla ayrıca Yahyalı’da görev yaparken şehit düşen polis memurları için mevlid-i şerif programı düzenlendi. Bugün ikindi namazı öncesinde Yahyalı Cami Kebir’de gerçekleştirilen programa, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, polis memurları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif programında şehit olan polisler için dualar edildi.

