Yahyalı'da Sel Baskınları Sonrası İncelemeler ve Destek Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve yerel yöneticilerle birlikte, sel ve heyelandan etkilenen bölgelerdeki yol durumunu inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı ve kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için atılan adımlar değerlendirildi.

Başkan, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgedeki ekiplerin ve araçların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Gerekli müdahalelerin yapıldığını ve ilerleyen süreçte ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.

Ayrıca, bölgedeki tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapılarak, doğal güzelliklerin korunması ve hizmetlerin devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi. Ziyaret sırasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Yahyalı’daki yerel yöneticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Bu iş birliğinin, ilçenin yeniden eski haline dönmesi ve daha güzel bir hale gelmesi için önemli olduğu vurgulandı.