Yahyalı'da sel hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal mahallelerde hasar oluştu.

Yahyalı'da sel hayatı olumsuz etkiledi

Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerinde sel meydana geldi. Yağışın ardından bazı dere yataklarında taşkın yaşanırken, bahçe yollarında da hasar oluştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Öztürk, selin ilk anından itibaren belediye ekiplerinin sahada görev yaptığını belirterek, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Haber Merkezi

