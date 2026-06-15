Yahyalı'da sel nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bölgede yaşanan selin ardından Yahyalı Belediyesi ekipleri, yolun güvenli şekilde yeniden kullanıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler sonucunda sel nedeniyle zarar gören ve ulaşıma kapanan mahalle yolunda temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak ulaşım normale döndü.

Yahyalı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, “Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, yolların ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz bölgede gerekli müdahaleleri titizlikle gerçekleştiriyor. Süreci yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin güvenliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiğini bildirdi.