Yahyalı'da Sel ve Heyelan Nedeniyle Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kayseri kent merkezinde yaşanan şiddetli rüzgâr nedeniyle meydana gelen ağaç devrilmelerine anında müdahale ederken, Yahyalı’da da benzer bir hızla çalışmalara yöneldi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kapuzbaşı Mahallesi ile Ulupınar Mahallesi arasındaki yolların yanı sıra Büyükçakır, Çubukharmanı, Çavdaruşağı ve Karaköy mahallelerinde de heyelan ve sel nedeniyle bozulan yollar onarıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde, kısa sürede ulaşıma kapanan yollar tekrar açıldı.

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen, vatandaşların ulaşımında sorun yaşamaması için hızlı bir şekilde müdahalede bulunan ekipler, kırsal mahallelerdeki yolları yeniden kullanıma sundu. Ayrıca, gerekli bölgelerde menfez ve koruge boru çalışmaları da planlanarak, ilerleyen günlerde yaşanabilecek olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Bölgedeki vatandaşlar, yapılan hızlı müdahaleler ve çalışmalar için teşekkürlerini ilettiler.