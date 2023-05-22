Yahyalı'da sıcak asfaltlama için hazırlıklar başladı

Yahyalı Belediyesi tarafından 2023 yılı yaz aylarında sıcak asfaltlama yapılacak sokak ve caddelerde hazırlıklara başladı.

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  • 22.05.2023 11:59
  • Güncelleme: 22.05.2023 12:38
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Yahyalı'da sıcak asfaltlama için hazırlıklar başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi tarafından 2023 yılı yaz aylarında sıcak asfaltlama yapılacak sokak ve caddelerde hazırlıklara başladı.

İlk olarak Seydili Mahallesi 2. Cadde’de başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2023 yılı Yahyalı için sıcak asfalt, sathi kaplama ve kilitli parke yılı olacak. Bizlere sabır göstererek bekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seydili 2. Cadde, Emniyet Müdürlüğü ile çevre yol arası, çevre yol ile yeni sanayi arası, Şehit Adem İlkkılıç Caddesi’nde bsk sıcak asfalt çalışması yapacağız. Malum kış aylarında yollarımızda bozulmalar meydana gelmişti. İnşallah bütün bozulan yollarımızı bakıma alacağız. Hamd olsun belediye olarak maddi sıkıntımız yok. Bu güzel insanlara yaptığımız çalışmalar helal olsun. İlçemizin 41 mahallesi var. Biz tüm birimlerimiz ile bu mahallelerimizde çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarımızın gönüllerini aldığımıza inanıyorum. Bu ilçe için gayretle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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