Yahyalı'da Şiir ve Türküler Aynı Sahnede Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi Salonu’nda düzenlenen programa Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede müzik öğretmenleri Hülya Şen ve Hakan Sönmez’in eşliğinde halk müziği eserleri seslendirilirken, halk şairi Mehmet Postallı’nın yanı sıra Kaymakam İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı da okudukları şiirlerle programa renk kattı. Öğrencilerin seslendirdiği türküler ve okudukları şiirlerle devam eden etkinlikte katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Şiir, edebiyat ve halk müziğini bir araya getiren program, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Programın sonunda konuşan Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, etkinliğin hazırlanmasında emeği bulunan Yahyalı Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Ünal başta olmak üzere öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan etkinlik, katılımcıların takdirini kazanırken, gece hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.