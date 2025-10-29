Yahyalı'da Sokak hayvanlarına Yeni Yuva: Doğal Yaşam Alanı Hizmete Açıldı

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Belediye Başkanı Esat Öztürk, tesisi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Öztürk, eksik kalan noktalar için talimat verirken, “Sokak hayvanlarımız ilçemizin değerlerindendir. Bu alanla onların yaşam kalitesini artıracağız” dedi.

Kaymakam Gültekin ise projeyi örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak değerlendirerek, “Bu duyarlı yaklaşım ilçemiz için büyük bir kazanım. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak insani bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediyesi, bu projeyle sadece sahipsiz hayvanlara değil, toplumun vicdanına da dokunmayı hedefliyor. Yeni tesis, hem Yahyalı’ya hem de çevre ilçelere örnek olacak nitelikte.