Yahyalı'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince C.C. isimli şahsın idaresindeki araç durdurulmak istendiğinde sağ pencereden 8 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde atıldığı görülerek malzemeler ele geçirildi.
C.C. ve araçta yolcu olarak bulunan F.Y., gözaltına alındı.