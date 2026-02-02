Yahyalı'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince C.C. isimli şahsın idaresindeki araç durdurulmak istendiğinde sağ pencereden 8 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde atıldığı görülerek malzemeler ele geçirildi.

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuştucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine C.C. isimli şahsın idaresindeki araç durdurulmak istendiğinde sağ pencereden 8 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve  2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde atıldığı görülerek malzemeler ele geçirildi.
C.C. ve araçta yolcu olarak bulunan F.Y., gözaltına alındı.

