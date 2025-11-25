Yahyalı'da tarihi eser operasyonu: 1500 Yıllık Kapı Sütunu Bulundu

  • Haberler
Kayseri'de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 1 adet arsitravi (kapı sovesi) ele geçirildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde M.P. isimli bir şahsın Yahyalı’daki ikametgah adresinde arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın evinde milattan sonra 6’ncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 1 adet arsitravi (kapı sovesi) ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

