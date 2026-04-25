Yahyalı’da tarihi kale ve surları doğasıyla dikkat çekiyor

(RHA)- Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Roma döneminde inşa edilen, Osmanlı Devleti döneminde de kullanılan tarihi kale ve sur kalıntıları, hem tarihi geçmişi hem de baharla birlikte canlanan doğasıyla dikkat çekiyor.

Yahyalı ilçesinde Roma döneminde inşa edilen, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılan tarihi kale ve sur, son dönemde hem tarih meraklılarının hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte doğanın canlandığı bölgede, yabani badem ağaçları pembe, yabani erik ağaçları ise beyaz çiçeklerle kaplandı. Yeşilin her tonunun görüldüğü alan, görsel açıdan dikkat çeken bir atmosfere büründü. Özellikle bahar aylarının etkisiyle ortaya çıkan bu doğal güzellik, Yahyalı Dağları’nda güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi kale surlarıyla bütünleşen manzara, bölgeyi ziyaret edenlere hem kültürel hem de doğal bir deneyim sunuyor.

