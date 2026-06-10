Yahyalı'da Tarım ve Turizmde Çifte Kazanç Beklentisi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde Yahyalı’da etkili olan sağanak yağışlara değinen Öztürk, “2026 bahar mevsiminde diğer İç Anadolu ve Türkiye'mizin birçok yerinde olduğu gibi Yahyalı'mızda da çok güzel yağış aldık. Allah'a öncelikle hamd etmek istiyorum. Tabii yağışın da neticesinde bir takım sıkıntılar meydana getiriyor. Coğrafi olarak dağlık bir bölgeyiz. Dolayısıyla şunu özellikle ben belirtmek istiyorum. Tabii yağışlar çok olunca, coğrafya çetin olunca belediyemize de çok büyük işler düşüyor. Sel felaketi oluyor. Zaman zaman yollarımız bozuluyor. Ama biz tabii gece demeden, gündüz demeden ekibimle beraber yaralılara merhem olmaya gayret ediyoruz. Özellikle bu sene bereketli bir yılın olduğunu söyleyebilirim. Tabii barajlarımız doldu. Şelalelerimiz coştu. Adeta her bir dağımız, her bir köşemiz bizim şelale diyarı oldu. Zaten ismimiz o şekilde anılıyordu. Şelaleler diyarıyız. Ama 2026 yılında inşallah biz turizm manasında yerli ve yabancı birçok insanımızı ağırlamak istiyoruz. Burasına biz yeryüzü cenneti diyoruz ve zaman zaman abarttığımızı söyleyen dostlarımız veya abartılı bir iddia olduğunu belirten dostlarımız gittikleri yerde ‘gerçekten fazlası varmış, eksiği yokmuş’ diye ifade ediyorlar. Yahyalımız görmeye değer. 2026 yılı inşallah Yahyalımız için bir turizm yılı olsun diye bekliyoruz. Tüm doğa severlerimizi şelaleler diyarına mutlaka bekliyoruz” diye konuştu.

“ELMADA REKOR KIRACAĞIZ”

Bu yıl elma ve kirazda yüksek miktarda rekolte beklediklerini kaydeden Öztürk, “Yahyalı’da yok yok. 1,5 milyon ton demir cevheri ile 120 bin ton elmanın üretildiği, dediğimiz gibi hakikaten madeniyle, ormanıyla, şelalesiyle, turizmiyle çok güzel bir destinasyon. Bu yıl yine elmada rekor kıracağız. Tabii bölge olarak kastediyorum. Develi'mizi, Yeşilhisarımız'ı hiçbir zaman ayırt etmiyoruz. Bizim Sultan Sazlığı çevresindeki çiftçilerimizin yüzü Allah'a hamdolsun çok fazlasıyla gülmüş oldu. Bu yıl inşallah elma ve kiraz da rekoltemiz çok fazla. Tabii dostlarımıza da inşallah nasip edeceğiz. Yahyalı'mıza özellikle meyvemiz için ayrıca bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“42 MAHALLEMİZ OLDU”

Mahalle sayılarının son yapılan muhtarlık seçimi ile 42’ye çıktığını belirten Öztürk, “Eskiden 41 kere maşallah diyorduk. 41 tane mahallemiz vardı. Bir mahallemiz daha oldu. Çağlayan mahallemiz oldu. Tabii 42 olmuş oldu sayımız ama iki mahallemizde muhtarlık seçimi vardı. Ben arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyorum. Tabii bir yarış, muhtarlık seçimi de, belediye başkanlığı seçimi de, milletvekilliği de. Muhtarlarımızı aradım. İnşallah çalışacağız. Gerçekten biz gece-gündüz demeden onlar için gayret ediyoruz. Onlar da mahalleleri için gayret gösteriyorlar. Allah kolaylıklar versin diyorum” dedi.