Yahyalı'da Teknoloji Rüzgarı Esti: Robotik ve Kodlama Zirvesi İlgiyle Karşılandı

Ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşen zirvede, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer protokol üyeleri sahne aldı. Katılımcılar arasında öğrenciler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergileme fırsatı bulurken, gençlerin hayal gücü ve yaratıcılığı gözler önüne serildi.

Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada geleceğin teminatı gençleri desteklemenin gurur verici olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“İleri teknolojiye yön veren gençlerimiz, ilçemiz için büyük bir umut kaynağı. Bugün burada gördüğümüz başarılardan gurur duyuyoruz. Yahyalı olarak onların önünü açmaya, imkan sağlamaya devam edeceğiz. Yeter ki hayal etsinler, çalışsınlar ve üretsinler. Onların yanında olmak bizim en büyük görevimiz.”

Yahyalı’da teknoloji bilinci oluşturmayı hedefleyen bu etkinlik, katılımcılardan tam not aldı ve ilçedeki gençlerin ufkunu genişletti.