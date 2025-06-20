Yahyalı'da Temiz Enerji Dönemi: K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Açıldı

Gazibeyli Mahallesi’ndeki yeni istasyon, elektrikli araç sahiplerine hizmet vermek üzere Mehmet Türkmenoğlu Caddesi’nde faaliyete geçti. K-Şarj markasıyla, Kayseri’nin yanı sıra ilçelerde de benzer istasyonların kurulması hedefleniyor.

Açılışta konuşan yetkililer, K-Şarj’ın uygun fiyatlarla elektrikli araç şarj hizmeti sunduğunu belirtti. Kayseri'de şu anda toplam 10 ilçede 67 istasyonun bulunduğu vurgulanarak, bu hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Ayrıca, açılış sonrası düzenlenen istişare toplantısında, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Yahyalı’nın geleceği üzerine verimli görüşmeler yapıldı. Toplantıda, ilçelerin kalkınması ve gelişimi için ortak projelerin geliştirilmesi gerektiği dile getirildi.

Bu yeni yatırım, Yahyalı’nın temiz enerji hedeflerine katkı sağlarken, elektrikli araç kullanıcıları için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.