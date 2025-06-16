Yahyalı'da traktör kazası 3'ü ağır 8 yaralı
Yahyalı Kapuzbaşı Mahallesinde traktörün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı 3 kişi ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine taşındı.
Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi Yaylayolu mevkiinde saat 11:00 sıralarında frenini boşalması sonucu H.İ.(59) idaresindeki traktör kaza yaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleir sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan K.P. (71), C.P.(71) ve R.P.(37) Ulupınar Mahallesinden ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, hafif yaralanan traktör sürücüsü H.İ. ile yolculardan A.K.(57),B.G.P.(6), E.P.(33), F.P.(44) Yahyalı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.