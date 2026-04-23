Yahyalı'da traktör kazasında hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 60 yaşındaki Bekir Bolat yaşamını yitirdi.
Yahyalı ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkiinde bahçede çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline kapılan Bekir Bolat ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ekiplerin yaptığı incelemede Bolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bolat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(RHA)