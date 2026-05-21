Yahyalı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Yahyalı Mustafa Koyuncu Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılış programına Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Okul Müdürü Ahmet Kürşat Kabasolak, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden farklı projeler sergilenirken, ziyaretçiler çalışmaları ilgiyle inceledi. Bilimsel içerikli projeler katılımcılardan tam not aldı. Programda konuşan Okul Müdürü Ahmet Kürşat Kabasolak, bilim fuarının iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacağını belirterek Yahyalı’daki tüm okulları fuarı gezmeye davet etti.

Kabasolak, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, programa katılan Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin ile daire amirlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.