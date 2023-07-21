Yahyalı'da uyuşturucu Operasyonları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yahyalı ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

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  • 21.07.2023 15:35
  • Güncelleme: 21.07.2023 15:43
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Yahyalı'da uyuşturucu Operasyonları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yahyalı ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari araştırma ve çalışmalar sonucunda; Senirköy Mahallesi’nde ikamet Ç.T.’nin evine ve aracına operasyon düzenlendi. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda 3 gram uyuşturucu madde ile evinde yapılan aramada ise 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.T., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ayrıca jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Yerköy Mahallesi’nde F.Ş.’ye ait çadırda alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. F.Ş. gözaltına alınırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan yine jandarma ekiplerince Yerköy Mahallesi’nde C.A.’ya ait çadırda yapılan aramalarda da kağıda sarılı vaziyette şeffaf poşet içerisinde 4 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İHA

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