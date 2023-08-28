Yahyalı’da yağış sonrası sel

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 29 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunda yağışlı havanın etkili olacağını duyurmuştu. Öğle saatlerinden sonra kavurucu sıcakların yerini yağışlı havaya bırakmasıyla Yahyalı’da da sel meydana geldi. Yoğun yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.