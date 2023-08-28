Yahyalı'da yağış sonrası sel
Kayseri'de öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren yağışlı hava Yahyalı'da sele neden oldu. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- 28.08.2023 18:12
- Güncelleme: 28.08.2023 18:12
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 29 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunda yağışlı havanın etkili olacağını duyurmuştu. Öğle saatlerinden sonra kavurucu sıcakların yerini yağışlı havaya bırakmasıyla Yahyalı’da da sel meydana geldi. Yoğun yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN