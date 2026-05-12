Yahyalı'da Yangın Tatbikatı

Yahyalı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yangın tatbikatında, personel olası yangınlara karşı bilinçlendirilirken uygulamalı müdahale eğitimi verildi.

Yahyalı ilçesinde, Yahyalı Kaymakamlığı koordinesinde Hükümet Binası önünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından personele yangına müdahale konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikata geçilirken, itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yakılan ateşe personel tarafından müdahale edildi. Gerçekleştirilen tatbikatla, kamu personelinin yangın anında doğru ve hızlı müdahale konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. 

Haber Merkezi

