Yahyalı'da Yeni Bir Turizm Yolu Açıldı: 72 Milyon TL'lik Yatırım

Açılış törenine telefonla katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni yolun bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Derebağ, başımızı dik tutan bir mahallemizdir. Memduh başkanın eli değdikten sonra orası pırıl pırıl asfalt olur” dedi.

Törende, çeşitli siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve yerel halk da hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Biz sizlere hizmetkârız” diyerek, projelerin sadece altyapı değil, gönül belediyeciliği anlayışıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Ayrıca, “72 milyon TL yatırımlar feda olsun, önemli olan gönüllerde yer almaktır” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yeni yolun turizm ilçesi Yahyalı’ya çok yakıştığını belirterek, “Bu yolumuz, turizm ilçemiz Yahyalı’ya çok yakıştı” dedi.

Açılışın ardından dualar eşliğinde yeni yolun resmi açılışı yapıldı. Bu önemli yatırım, Yahyalı’nın turizm potansiyelini artırırken, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacak.