Yahyalı'da Yürek Burkan Haber: Murat Düşünceli'den Acı Haber Geldi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde beş gündür süren umut dolu bekleyiş, ne yazık ki acı bir gerçekle son buldu.

Ulupınar Mahallesi’nden 37 yaşındaki Murat Düşünceli, 21 Eylül Pazar gününden bu yana kayıptı. Onu bulmak için seferber olan arama kurtarma ekipleri, zorlu doğa şartlarına rağmen mücadelelerini sürdürdü.

İHH, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri, dağ taş demeden Murat’a ulaşmak için gece gündüz çalıştı. Ancak umutla örülen her saat, yerini endişeye ve sessiz bir duaya bıraktı. Beşinci günün sonunda, Murat Düşünceli’nin cansız bedeni 15 metre yükseklikten düşmüş vaziyette kayalık alanda bulundu.

Doğanın sert yüzü, hava koşullarının zorluğu ve zamanla yarışan ekipler, kayıp olan Düşünceliye sağ ulaşabilmek için beş gündür aranıyordu.

Murat Düşünceli’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

 

 

Haber Merkezi

