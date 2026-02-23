Yahyalı'da yüzlerce yeni işyeri müjdesi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Ramazan Sohbetleri’ programına konuk olarak moderatör Salih Zeki Çetin ve Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Öztürk, yeni sanayi projesinin müjdesini vererek, “Bizim yeni sanayi ile ilgili sıkıntımız var. Yani şu anda artık şu an hizmet veren sanayimiz artık ilçenin içerisinde kaldı. Konutlarla adeta etrafı çevrildi. Tıpkı Kayseri’deki yeni sanayideki olduğu gibi artık yeni yere taşınma durumunda kaldı. Kayseri’den bahsediyorum. Tabii burada da şu andaki mevcut hizmet veren yeni sanayimiz konutlarla çevrilince artık oranın bir taşınması lazım. Eğer burada 350 tane yavrumuz MESEM’de meslek edindirme ile ilgili kurs alıyorsa, çocukların iki gün sonra çıraklık ve kalfalık bittikten sonra bir iş yeri imkanı olacak. Dolayısıyla biz geleceğe onları hazırlamamız lazım. Yeni sanayi ile ilgili Allah nasip ederse 278 tane bir iş yerini, dükkanı ilçemize kazandırmanın biz inşallah sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Yüzde 80 civarında arsa sahipleriyle görüşüldü. Noterden taahhütler alındı. Önümüzdeki günlerde inşallah Sanayi Bakanlığı marifetiyle yapılacak; TOKİ kanalıyla değil, Sanayi Bakanlığı’nın marifetiyle yapılacak hayalimizdeki bir inşallah yeni sanayi güzelliğimiz var. Tabii oraya gittikten sonra şu an imar durumu konut alanı olan sanayimizi de tabii kentsel dönüşümde böyle bir güzellik var. Yani yaklaşık 1100 tane, 1200 tane konutun sığabileceği güzellikten bahsediyoruz. 2026’da inşallah kongre merkezi diyebildiğimiz 450 insanın sığabileceği salonumuz olacak. Büyükşehirimiz tarafından yapılacak, o müjdeyi de buradan vermek isterim. İhaleler tamamlandı, önümüzdeki günlerde Büyükşehirimiz ihaleye çıkacak. Böyle bir güzellik oradan geliyor. Tüm Türkiye’de 500 bin sosyal konuttan ilçemize düşen pay 300 ve 115 tanesi de şu anda yapıldı, inşallah haziran ayında veya temmuz ayında insanlarımız kendi konutlarına yerleşecek” diye konuştu.