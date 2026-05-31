Yahyalı'daki STS-1 HES'te Kontrollü Su Tahliyesi Yapıldı

Yahyalı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi sınırlarında, Yahyalı-Dikme yolu üzerinde Karaköy yol ayrımı karşısında faaliyet gösteren ve Zamantı Nehri üzerinde yer alan STS-1 Hidroelektrik Santrali’nde kontrollü su tahliyesi sürüyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, enerji havuzunda su seviyesinin yükselmesi üzerine güvenlik amacıyla tahliye işlemi başlatıldı. Mevcut enerji arzının yeterli seviyede olması nedeniyle santralde üretime ihtiyaç duyulmadığı, bu nedenle enerji tünelinden gelen suyun kontrollü şekilde dışarı verildiği öğrenildi.

Tahliye edilen suyun oluşturduğu etkileyici görüntü ise “Şelaleler Diyarı” olarak bilinen Yahyalı’ya yeni bir doğal güzellik kazandırdı. Bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çeken manzara, doğaseverlere görsel şölen sundu.

