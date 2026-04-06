Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kardiyoloji uzmanı atandı

Yahyalı Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastaneye atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eda Günay Temiz, hasta kabulüne başladı. Kalp ve damar hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde görev yapacak olan Uzm. Dr. Eda Günay Temiz’in bilgi ve tecrübesiyle, Yahyalı ve çevresindeki vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. İlçe halkı için önemli bir sağlık ihtiyacını karşılayacak olan bu atama, özellikle kalp ve damar rahatsızlığı bulunan hastalar açısından memnuniyetle karşılandı.

