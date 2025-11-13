Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi

Akülü aracın teslimi, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı İHH ekibinin katılımıyla Yaman ailesinin evinde gerçekleştirildi. Teslimat sırasında duygusal anlar yaşanırken, Hatice Yaman yeni aracını almanın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Artık camdan dışarıyı seyretmeyeceğim… Tutsaklık bitti.”

Yahyalı İHH temsilcisi Ümit Uzun, bu anlamlı destek için İHH Genel Merkezi'ne ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ederek, ihtiyaç sahibi her bireyin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu örnek dayanışma, Yahyalı’da büyük takdir toplarken, Hatice Yaman’a yeni bir yaşam umudu sundu.