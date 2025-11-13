Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi

  • Haberler
Yahyalı İHH, ilçede yaşayan engelli bir bireyin hayatına dokunan anlamlı bir projeye imza attı. Şeker hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden ve uzun süre evden çıkmakta zorluk çeken Hatice Yaman, İHH Genel Merkezi tarafından gönderilen akülü engelli aracına kavuştu.

Akülü aracın teslimi, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı İHH ekibinin katılımıyla Yaman ailesinin evinde gerçekleştirildi. Teslimat sırasında duygusal anlar yaşanırken, Hatice Yaman yeni aracını almanın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Artık camdan dışarıyı seyretmeyeceğim… Tutsaklık bitti.”

Yahyalı İHH temsilcisi Ümit Uzun, bu anlamlı destek için İHH Genel Merkezi'ne ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ederek, ihtiyaç sahibi her bireyin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu örnek dayanışma, Yahyalı’da büyük takdir toplarken, Hatice Yaman’a yeni bir yaşam umudu sundu.

